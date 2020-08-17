فتوى "لعاب الكلب" تثير جدلا واسعا في مصر

أثار مفتي الديار المصرية شوقي علام، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بفتوى جديدة بشأن تأثير لعاب الكلب على صحة الصلاة وما إذ كان يبطلها أم لا.

وقال شوقي علام في تصريحات تلفزيونية إن الكلب غير نجس ولعابه لا يفسد الصلاة علي الإطلاق، موضحاً أن مذهب المالكية الذى نتبعه يقول إن الكلب طاهر.

وأضاف: ”لا حرج في التعايش مع الكلاب، وكذلك لا حرج في الصلاة إذا مس لعابه الملابس“.

وتسببت هذه الفتوي في إثارة حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ”بتويتر“، ما بين مؤيد ومعارض للفتوى.

هذا قول شاذ كما قال الزمخشري وقصد الإمام مالك رحمه الله عن ان لعاب الكلب ليس نجس اي معناه اذا اصطاد الكلب فريسة يجوز غسلها وتنظيفها واكلها ولم يقل اقتناء الكلاب للزينة حلال بل ينافي قول الرسول في احاديث كثيرة وإذا ينافي يرد اليه والمفتي هذا يفتى ع حسب الأهواء وليس عقدياً — HAK (@HasanABKH) August 16, 2020

ومن بين التعليقات التي تداولها متابعون: ”هذا قول شاذ كما قال الزمخشري وقصد الإمام مالك رحمه الله عن أن لعاب الكلب ليس نجسا أي معناه إذا اصطاد الكلب فريسة يجوز غسلها وتنظيفها وأكلها ولم يقل اقتناء الكلاب للزينة حلال بل ينافي قول الرسول في أحاديث كثيرة وإذا ينافي يرد إليه والمفتي هذا يفتى ع حسب الأهواء وليس عقديًا“.

مفتى الحكومه معروف بكده شوقى علام وزى الحكومه وسياده يفتى بيه يردده لأنهم كلهم عندهم كلاب والستات بتاعتهم عايزه تفسح شحيبر وتنام فى حضنه لابد من اصدار هذه الفتوى وازى الحديث بيقول لعاب الكلب اذا ولج فى شئ يغسل سبع مرات بالتراب منك لله يا مفتى اتق يوما ترجع فيه إلى تىلن — Shawqi Mahdi (@mahdi_shawqi) August 16, 2020

وأضاف آخر: ”عفوا يا شيخ… أنا سمعت من كثير من المشايخ أن الحكم عند الحنابلة نجاسة لعاب الكلب دون جسمه وشعره… وهذا ما أنا يعني أتعامل على أساسه عادة..شكرا لك على معلومة الوضوء، لم أكن أعرفها ولم أسمع بها من قبل أبدا! كنت أظن أن إصابة النجاسة بشكل تلقائي تنقض الوضوء“.

خلصنا كل حاجه في الدين ومش فاضل غير اننا نعرف لُعاب الكلب بينقض الوضوء ولا لا برغم ان الحكم دا موجود من زمان واغلب الناس عارفين الحكم

مش عارف ليه كل فتره بيثيروا حكم من احكام الدين وبحس انهم اول مره يعرفوا حكمها

برغم ان اغلب اللي بينقضوا كل الكلام دا مش بيصلوا اصلا — AYMAN ELGHANDOUR (@a_e10001) August 16, 2020

وشدد متابع آخر: ”عشان الجدل اللى هيحصل على التويتة فضيلة المفتي ماخطأش يا جماعة الكلب غير نجس في مذهب الإمام ماااالك ودا اللي استند عليه فضيلة المفتي على عكس المذهب الشافعي اللي إحنا منه إن لعاب الكلب نجس“.