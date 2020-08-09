الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية بعد فراق 15 عاما (فيديو وصور)

قامت الجهات المعنية في دولة الإمارات بالمساعدة في لم شمل عائلة يهودية من اليمن ببقية أفرادها المقيمين في لندن بالمملكة المتحدة ليجتمعوا معا في الإمارات بعد فراق دام 15 عاما.

وعملت الجهات المعنية في الإمارات من أجل تسهيل سفر ”الأب“ و“الأم“ من اليمن إلى الدولة كما تم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل سفر بقية أفراد الأسرة وهم الإبنة والإبن و زوجته والأحفاد من لندن إلى دولة الإمارات، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“.

و أكد أفراد الأسرة أن جمع شملهم و لقاءهم معا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة و الحلم المستحيل متوجهين بالشكر و التقدير إلى دولة الإمارات على الجهود الكبيرة لترتيب هذا اللقاء الذي يؤكد أيضا نهج الدولة الإنساني الرائد و قيمها السامية في التسامح و التعايش.

بعد فراق 15 عاما.. الإمارات تجمع شمل عائلة يمنية يهودية، بعدما سهلت سفر "الأب" و"الأم" من اليمن إلى الإمارات، واتخاذ… Posted by ‎Erem News إرم نيوز‎ on Saturday, August 8, 2020

وقال الأب عقب لقائه أبناءه ”: أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد فأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كافة أفراد أسرتي ..أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بتواجدي في دولة الإمارات وطن التعايش والتسامح والخير.