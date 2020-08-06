الإمارات.. ما سبب حريق السوق الشعبي في عجمان؟

قال مسؤول في إدارة الدفاع المدني بعجمان في دولة الإمارات، إن سبب الحريق الذي اندلع في السوق الشعبي أمس الأربعاء، ”قد يكون عُقب سيجارة أو ترك أشياء قابلة للاحتراق في أحد المحلات أثناء أعمال الصيانة“.

جاء ذلك في تصريحات لنائب مدير إدارة المراكز للدفاع المدني في إمارة عجمان بدولة الإمارات العقيد رائد عبيد الزعابي، مع تليفزيون ”دبي“.

العقيد رائد عبيد الزعابي نائب مدير إدارة المراكز في الدفاع المدني في #إمارة_عجمان وحديث عن حادثة حريق السوق الشعبي pic.twitter.com/EZw6IXVTYC — أخبار الإمارات (@Akhbar_Alemarat) August 5, 2020

وقال العقيد ”الزعابي“ إن المعمل الجنائي سيصدر تقريرا نهائيا عقب تحليل الأدلة.

وتابع: ”تم العثور على مواد لحام في أحد المحلات دون تصريح، كان يستخدمها عمال الصيانة، كون السوق مغلقا منذ 4 أشهر“.

وأشار إلى أن هذه المواد بالإضافة إلى وجود كراسي بلاستيكية وفحم وكافة الأغراض التي تستخدم في الرحلات داخل المحلات، أدت إلى احتراق السوق بأكمله، لافتا إلى أن الحريق التهم مساحة 100 ألف قدم مربعة.

ولفت العقيد الزعابي إلى أن ”الأجهزة المعنية اعتمدت على التكنولوجيا، خاصة طائرة درون، التي تمكنت من نقل كافة الأحداث إلى غرفة العمليات أولا بأول، وتوجيه فرق الدفاع المدني وتحريكها؛ ما ساهم بصورة كبيرة في السيطرة على الحريق“.

وسيطرت فرق الدفاع المدني، أمس الأربعاء، على حريق اندلع في السوق الشعبي (السوق الإيرانية)، بإمارة عجمان، بمشاركة فرق دفاع مدني من دبي والشارقة وأم القيوين، دون وقوع خسائر بشرية.

وقالت إدارة الدفاع المدني في عجمان، إن فرقها استجابت في زمن قياسي ووصلت إلى مكان الحريق خلال ثلاث دقائق فقط، وحالت دون تأثر المباني المجاورة.