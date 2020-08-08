هل سعت غيسلين ماكسويل إلى الإيقاع بباريس هيلتون لأجل جيفري إبستاين؟

كشف الصديق السابق لعشيقة الملياردير الأمريكي جيفري إبستاين أن غيسيلين ماكسويل أرادت استقطاب عارضة الأزياء الشهيرة باريس هيلتون، وتجنيدها لصالح إبستاين بعد رؤيتها لأول مرة.

وقال كريستوفر ماسون إن ماكسويل قالت: ”يا إلهي“ عندما رأت هيلتون في حفلة، وكانت وقتها تبلغ من العمر 19 عامًا، مضيفًا أنها قالت إن هيلتون ستكون مثالية لجيفري إبستاين، وطلبت من صديقها تقديمها للتعرف عليها.

ولم يذكر ماسون، وهو صحفي بريطاني مقيم في نيويورك والذي يعرف ماكسويل منذ الثمانينيات، موعدًا للقاء، ولكن يبدو أنه كان في عام 2000 عندما انضمت هيلتون لوكالة عارضات الأزياء الخاصة بدونالد ترامب ”T management“، ثم بدأت صعودها إلى الشهرة.



وروى ماسون هذه التفاصيل في حلقة من المسلسل الوثائقي الجديد Surviving Jeffrey Epstein، الذي من المقرر أن يبث على قناة ”لايف تايم“ ليلة الأحد.

واسترجع ماسون تفاصيل اللقاء، حيث قال: ”كنت أنا وصديقة في حفلة وقالت غيسلين: يا إلهي، من هذه؟.. وكانت تنظر إلى هذه الفتاة المراهقة بتمعن“، في إشارة إلى هيلتون.

وأخبرت الصديقة: ”هل تعرفينها؟“، فردت عليها: ”نعم، إنها تُدعى باريس هيلتون“، وقالت غيسلين: ”أوه إنها مثالية لجيفري.. هل يمكنك تعريفي بها؟“.

يُذكر أن ماكسويل البالغة من العمر 58 عامًا متهمة بتجنيد الفتيات لإبستاين؛ من أجل الاعتداء عليهن جنسيًا.

وكانت قد التقت غيسلين بإبستاين في أوائل التسعينيات، عندما انتقلت إلى نيويورك بعد وفاة والدها قطب الإعلام الشهير روبرت ماكسويل.



وكانت العلاقة بين ماكسويل وإبستاين، اللذين تواعدا لفترة من الوقت في التسعينيات محيرة، وقال ماسون عنها: ”كانت الشائعات تتردد أن غيسلين كانت تجوب نيويورك للعثور على فتيات صغيرات من أجل جيفري“.

وكان قد تم العثور على جثة إبستاين مشنوقًا في السجن العام الماضي، بينما كان ينتظر المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.