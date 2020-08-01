العثور على مخلوق غريب بطول 15 قدمًا في بريطانيا (صور)

العثور على مخلوق غريب بطول 15 قدمًا...

المصدر: نهى محمد - إرم نيوز

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عثر على وحش غامض بطول 15 قدمًا على أحد الشواطئ في بريطانيا، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وأذهلت الجثة ذات الرائحة الكريهة السكان المحليين في ليفربول، بعد أن جرفتها المياه إلى الشاطئ، حيث أربك وجود الأرجل والحوافر والفراء رواد الشاطئ.

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وتُظهر الصور التي تم التقاطها ومشاركتها على مواقع التواصل مخلوقًا عضليًا كبيرًا ممددًا على الرمال، تآكلت فراؤه من بعض أجزاء جسده وظهرت عظامه الضخمة.

وعثر على هذا المخلوق أحد رواد الشاطئ، يوم الأربعاء 29 تموز/ يوليو الماضي.

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وقال الرجل، الذي لم يكشف عن اسمه، لصحيفة ليفربول إيكو:“كان طوله 15 قدمًا تقريبًا وكانت لديه عظام ملتصقة في كل مكان، يبلغ طول بعضها حوالي 4 أقدام، كما كانت له رائحة كريهة أيضًا“.

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ويبدو أن الإجماع العام هو أن الجثة تنتمي إلى بقرة أو حصان، وليست كائنًا فضائيًا.

تجدر الإشارة إلى أن المخلوق ليس أول جسم غير عادي يتفاجأ به الناس، فقد تم العثور على ما يقال إنه بقايا ”كائن فضائي“ ضخم من قبل اثنين من الأطباء البيطريين في فيكتوريا بأستراليا.

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