اعتقال أحد حراس ملكة بريطانيا وبحوزته 9 حقائب مخدرات

أعلن الجيش البريطاني، في بيان رسمي، اعتقال أحد الحراس الشخصيين للملكة إليزابيث الثانية، بتهمة حيازة المواد المخدرة، وذلك بعد حملة تفتيشية، أُجريت بعد العثور على مسحوق أبيض في حمام قصر سانت جيمس، أثناء نوبة الخدمة لهذا الحارس.

وقالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية: إن الشرطة العسكرية البريطانية، ألقت القبض على حارس من حراس الصفوة الشخصيين للملكة اليزابيث الثانية، بعد تفتيش غرفته وسيارته في ثكنات ويلينغتون العسكرية، والتي تقع على بُعد مسافة قصيرة من قصر باكنغهام، حيث تم العثور في غرفته على تسع حقائب من المخدرات؛ 5 حقائب من الكوكايين، و 4 حقائب من الكيتامين، وهو أحد العقاقير المخدرة شديدة الخطورة، والذي يُستخدم كمخدر للخيول.

وتوجد ثكنات ويلينغتون العسكرية، بالقرب من القصر الملكي باكينغهام، حتى يتسنى للجنود، التوجه للقصر في حالة حدوث أي حالة طارئة بسرعة كبيرة.

وأوقفت الشرطة العسكرية الملكية، الحارس، الذي كشفت صحيفة “ ذا صن “ البريطانية عن اسمه وصورته، وهو جاك بريسكوت (19 عامًا) المتهم بحيازة المخدرات عن جميع مهامه، لحين صدور نتائج التحقيقات.

وصرح مصدر للصحيفة، أن أحد الجنود قد عثروا على مواد مخدرة أيضًا، في صندوق النظافة الذي يحتفظ فيه الجنود بالفرش، والمواد الملمعة، التي يستخدمونها؛ للحفاظ على نظافة لباسهم الرسمي الملكي.