الإمارات تفرج عن 515 من نزلاء السجون

أفرجت الإمارات بأمر من رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عن 515 من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة.

كما تكفل الرئيس الإماراتي بتسديد الغرامات المالية عن المفرج عنهم، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية ”وام“ إن الإفراج عن السجناء، يأتي ”في إطار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات التي تستند إلى قيم العفو والتسامح، ومنح نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية فرصة التغيير نحو الأفضل، والبدء من جديد بالمشاركة الإيجابية في الحياة بالشكل الذي ينعكس على أسرهم ومجتمعهم“.

وأضافت أن رئيس البلاد ”يحرص كل عام على العفو عن عدد من نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ تعزيزا للروابط الأسرية وإدخالا للسعادة والسرور إلى قلوب الأمهات والأبناء، ومنح النزلاء فرصة الاستفادة من هذه المناسبة المباركة؛ لإعادة التفكير في مستقبلهم، والعودة إلى الطريق الذي يضمن لهم حياة اجتماعية ومهنية ناجحة“.