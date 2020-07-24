الإمارات.. تلاعب بفحوصات "كوفيد 19" يقود أكثر من 100 شخص لنيابة الطوارئ

كشف المتحدث باسم نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، عن إحالة شرطة أبوظبي 102 شخص من جنسيات مختلفة إلى النيابة؛ لقيامهم بتغيير بيانات رسالة نتيجة فحص ”كوفيد 19″، في محاولة لدخول إمارة أبوظبي.

وأوضح سالم الزعابي المتحدث الرسمى باسم النيابة، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتلاعبين بتوقيفهم وتحرير محاضر بالمخالفة التي ارتكبوها. وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من لا يلتزم بالتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من انتشار مرض“ كوفيد 19 ”حرصا على حماية صحة وسلامة أفراد مجتمع الإمارات، ودعم الجهود الحكومية لاحتواء تداعيات جائحة “ كوفيد 19.

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات، قد سمحت قبل نحو شهر، بدخول إمارة أبوظبي لكل من لديه نتيجة فحص سلبية خلال 48 ساعة من استلام نتيجة الفحص.