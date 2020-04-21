الحكومة الفلسطينية تعلق جميع إجراءات الحج

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد إشتية، أنه تقرر وقف جميع الإجراءات المتعلقة بتسجيل الفلسطينيين لموسم الحج بسبب فيروس كورونا.

وقال إشتية الذي يتولى حقيبة وزارة الأوقاف أيضا: "أوقفنا جميع الإجراءات المتعلقة بالحج، السبب أن المملكة العربية السعودية أوقفت كامل هذه الإجراءات إلى إشعار آخر".

وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله اليوم الثلاثاء، قد تمت كذلك إعادة الرسوم المدفوعة لمن كان مسجلا لأداء العمرة.

وسجلت الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس 4 حالات وفاة بفيروس كورونا من بين 466 حالة إصابة، كان آخرها تسجيل خمس إصابات اليوم، اثنتان منها في قطاع غزة.

وعلى صعيد آخر، وفي خطوة ترمي لتخفيف أعباء الأزمة، قال إشتية: "وزارة الأوقاف ستقوم بتأجيل الأقساط المستحقة على كامل الأراضي المستأجرة من الأوقاف الإسلامية وهذه آلاف الدونمات".

وأضاف: "هناك أملاك للأوقاف الإسلامية، وأي متضرر خلال هذه الأزمة يريد أن تساعده وزارة الأوقاف، فالوزارة جاهزة في هذا الأمر".

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ بسبب الفيروس للشهر الثاني على التوالي إضافة إلى مجموعة من الإجراءات الأخرى منها تعطيل الدراسة بشكل كامل ومنع التنقل بين المحافظات.