أول دولة إسلامية تلغي الحج بسبب ”كورونا“

تستعد السلطات السنغالية، اليوم الجمعة، لإعلان قرار إلغاء موسم الحج ومنع مواطنيها من أداء هذه الفريضة؛ تحسبًا لانتشار فيروس ”كورونا”، وفق تقرير إخباري.

وقالت صحيفة ”ليبيراسيون“ الفرنسية، في نسختها الصادرة اليوم: إنّ ”القرار تم اتخاذه بعد تفكير طويل من جانب السلطات السنغالية، وبعد قراءة التداعيات والمخاطر التي قد تلحق مواطنيها جراء المشاركة في أداء مناسك الحج لهذا العام، بالنظر إلى الانتشار الواسع للفيروس وغياب لقاح مضادّ له حتى الساعة“.

وأضافت الصحيفة أنّ ”وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج أمادو با، سيعلن رسميًا هذا القرار في غضون ساعات، وسيبلغ سفير المملكة العربية السعودية في داكار به“.

وكانت السنغال سجلت أمس 5 إصابات جديدة بفيروس ”كورونا“، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 8 إصابات.