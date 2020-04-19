استغرقت 42 ساعة.. طيار يروي تفاصيل أول رحلة إجلاء لسعوديين من لوس أنجلوس (فيديو)

روى الطيار السعودي الكابتن طيار عبدالمجيد الفرائضي، تفاصيل قيادته أول رحلة إجلاء لمواطنين سعوديين من لوس أنجلوس، تمت بقيادة 4 طواقم جوية لمدة 42 ساعة متواصلة، موضحا أن القيادة تمت عكس الأجواء الطبيعية بسبب انتشار كورونا.

وقال الفرائضي في تصريحات متلفزة عبر برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن "الرحلة غير اعتيادية لأن الظروف الطبيعية في رحلة إلى لوس أنجلوس التي تعتبر من أطول الرحلات لها استثناء يخول للناقل أن يقوم بعدّ الساعات، إضافة إلى راحة الطيارين لمدة 48 ساعة في لوس أنجلوس".

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الكابتن طيار عبدالمجيد الفرائضي يتحدث عن تفاصيل رحلة إجلاء المواطنين السعوديين من لوس آنجلوس، في أول رحلة عالمية بقيادة 4 طواقم جوية ولمدة ٤٢ ساعة متواصلة..#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/CGVPlR4nrd — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 18, 2020

وأضاف أنه تم "العمل على هذه الرحلة في ظل أجواء غير طبيعية تخول سلطات الطيران تكييف القوانين تبعا لحالة الطوارئ والكوارث الطبيعية"، موضحا أن "الرحلة بدأت من جدة إلى لوس أنجلوس والعودة إلى جدة من خلال 4 كباتن طيران و35 من أطقم الضيافة، وأن الرحلة قادها 4 طيارين و4 طيارين مساعدين سعوديين".

وأفاد الطيار بأنه "تم المكوث في مطار لوس أنجلوس ساعتين ونصف الساعة بسبب انتهاء الإجراءات والعودة مباشرة للمملكة"، لافتا إلى أن "الحالة العامة على وجوه المسافرين كانت كمن انقطعت بهم السبل، فقد انهمرت دموعهم بمجرد رؤية علم السعودية".