"الخطوط الإيرانية" توضح سبب تسيير رحلة جوية من طهران إلى جدة

علقت المتحدثة باسم الخطوط الجوية الحكومية الإيرانية، معصومة أصغر زاده، الثلاثاء، على التقارير التي تحدثت عن تسيير رحلة قامت بها الخطوط الإيرانية من طهران إلى جدة بالسعودية، مساء الأحد الماضي.

وقالت زاده لوكالة أنباء "جوان" الحكومية: إن "الرحلة التي قامت بها الخطوط الجوية الإيرانية من طهران إلى مدينة جدة السعودية، الأحد الماضي، جاءت بناء على طلب منظمة الحج والزيارة الإيرانية".

وأضافت زاده أنه "بسبب تعليق الرحلات من إيران إلى السعودية، تم الحصول على ترخيص من هيئة الطيران السعودية لإعادة عدد من موظفي الحج والعمرة الإيرانية واثنين من موظفي شركة الخطوط الجوية الإيرانية".

وكانت تقارير صحفية إيرانية تحدثت عن قيام طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من طراز إيرباص 320 غادرت مطار الخميني الدولي بطهران إلى مطار جدة الدولي في السعودية.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" المحلية أن الطائرة الإيرانية توقفت في مطار جدة لمدة ساعة ودقيقتين، ثم قامت بمغادرة المطار إلى طهران.

وكان رئيس هيئة الحج والعمرة الإيرانية علي رضا رشيديان قال إن "ثمانية من موظفي الهيئة كانوا في زيارة إلى السعودية؛ لبحث مستقبل موسم الحج المقبل، انقطعت بهم السبل؛ نتيجة تفشي فيروس كورونا، ووقف الطيران بين مختلف الدول".