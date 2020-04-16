صالح الجسمي يقاضي أبو طلال الحمراني (فيديو)

أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، أنه سيقاضي الصحفي أبو طلال الحمراني، بعدما "أساء له" طوال الأيام الماضية.

وقال الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه في "تويتر" إنه "اتخذ كافة الإجراءات القانونية للحصول على حقوقه من جانب المسيئين له"، مضيفا أنه "وكل المحامي الكويتي بشار النصار لمقاضاة حسابات الصحفي أبو طلال الحمراني بتهمة السب والقذف والتشهير به".

وأشار إلى أنه "منح المحامي كل الحسابات التي أساءت بحقه من جانب شخصيات في دولة الكويت".

إنتهيت من إعداد الوكالة الخاصة بالأستاذ المحامي بشار النصار لتقديم شكوى بدولة #الكويت ضد حسابات #الحمراني وكل التعليقات المسيئة بحقي في الكويت كما طلبت من المحامي ياسر النقبي الإبلاغ عن كل الحسابات المسيئة بحقي في #الامارات . pic.twitter.com/EdU9YrbBbi — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) April 15, 2020

وتابع أنه كلف أيضا المحامي ياسر النقبي لرفع دعوى مماثلة ضد كل من أساء بحقه في تعليقات أو أي شيء في كل الحسابات التي أساءت إليه.

وشدد على أن "لديه شهادتي إثبات الحالة الجنائية الأولى من وزارة الداخلية والثانية من القيادة العامة لشرطة دبي سيتم مدْ الجهات القانونية بها في حال طلبوها".

وأوضح أنه "في المملكة العربية السعودية جار التعاون مع مكتب محاماة كبير لرصد كافة الإساءات الصادرة بحقه من جانب مغردين سواء بحسابات وهمية أو غير وهمية".

وكتب صالح الجسمي في تعليق له قائلًا: "السكوت عن هؤلاء يدفعهم للتمادي لذلك لابد من الحسم، فنحن في عالم يحكمه القانون".

ويأتي قرار صالح الجسمي بعد موجة من الجدل والمناوشات بينه وبين الصحفي أبو طلال الحمراني، بسبب تدخل الجسمي بالدفاع عن الفنانة المغربية ميساء مغربي إثر الحديث عن مزاعم تورطها في قضية مخدرات داخل إحدى الشقق في دبي.