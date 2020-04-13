الشرطة السعودية تلاحق مخالفا للحظر تحدى الأمن بقبيلته

بدأت الشرطة السعودية بملاحقة شخص سعودي، بعدما ظهر في مقطع فيديو عند نقطة تفتيش أمنية، يرفض احتجازه بتهمة مخالفة قرار حظر التجول الساري في البلاد، بسبب كورونا، بحجة أنه من قبيلة لا يُحتجز أبناؤها على حد قوله.

وقالت النيابة العامة السعودية، إنها رصدت مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، وأصدرت أمرًا بالقبض عليه، وإحالته إلى النيابة العامة، بعد استكمال إجراءات الاستدلال الأولية بحقه.

النيابة العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بمقطع فيديو بعد رفضه الامتثال لتعليمات رجل الأمن حيال إبرازه ما يثبت هويته بحجة أنه ينتمي لإحدى القبائل، والتهكم من سلطة وصلاحيات رجال الأمن، كما يظهر المقطع قيادته لمركبة منزوعة اللوحة. عاجل pic.twitter.com/evKwcfX3pi — طرق الرياض (@Ruh_Rd) April 13, 2020

ونقلت وسائل إعلام محلية عن النيابة العامة قولها أيضاً، إن الشخص رفض الامتثال لتعليمات رجال الأمن، بطلب إبراز بطاقة إثبات الشخصية، بحجة أنه من إحدى القبائل والتهكم والسخرية من إجراءات وسلطات رجال الأمن، بجانب قيادته لمركبة منزوعة اللوحة.

نهاية الهياط #النيابة_العامة توجه بالقبض على شخص ظهر بـ"فيديو" يرفض الامتثال لتعليمات رجل الأمن بحجة أنه ينتمي لإحدى القبائل pic.twitter.com/8l5dkt3SOv — DR.Mohamad ALHdla (@drmohamadalhdla) April 13, 2020

ويسري في السعودية حظر تجول شامل في العديد من المدن، بينها الرياض العاصمة، وآخر جزئي، يستمر لمدة 15 ساعة يوميًا بهدف منع الاختلاط بين السكان وزيادة احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وتنتشر دوريات أمنية في عموم البلاد، للتأكد من التطبيق التام لقرارات حظر التجول، لكنّ بعض المخالفات يتم تسجيلها في مختلف المناطق.