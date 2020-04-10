الأردن.. توقيف مالك قناة ”رؤيا“ ومدير أخبارها

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أفادت مواقع إخبارية أردنية، بأن الأجهزة الأمنية أوقفت مالك قناة ”رؤيا“ المحلية فارس الصايغ، ومدير الأخبار في القناة محمد الخالدي. وأضافت المواقع أن السلطات الأمنية أوقفت الصايغ والخالدي 14 يوما. وكانت القناة نشرت تقريرا استطلع آراء مواطنين يعملون بالأجر اليومي، ظهر البعض خلاله يلوحون بالتجارة في المخدرات في حال لم يسمح لهم بالعمل. ويفرض الأردن…