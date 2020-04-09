تسجيل وفاة و14 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

أعلن الأردن، مساء اليوم الخميس، تسجيل وفاة واحدة و14 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال وزير الصحة الأردني سعد جابر: ”تم تسجيل 14 إصابة بفيروس كورونا المستجد، ما رفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 372 إصابة“.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة بالعاصمة عمّان، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمصاب يبلغ من العمر 69 عامًا، ما يرفع عدد الوفيات جراء الوباء إلى 7.

وأشار وزير الصحة إلى أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء، 9 في مستشفى الأمير حمزة بالعاصمة عمّان، و2 في مستشفى الملك المؤسس في محافظة إربد شمال المملكة، وهو ما يرفع حالات الشفاء المسجلة إلى 161 حالة.

وتفرض المملكة حظر تجول شاملا لمدة 48 ساعة، يبدأ منتصف ليل اليوم الخميس إلى منتصف ليل يوم السبت المقبل؛ بهدف تسهيل مهمة عمل فرق التقصي الوبائي، وفرق التعقيم؛ وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بحسب الوزير العضايلة، الذي أشار إلى إمكانية تكرار الحظر الشامل حسب الحاجة.