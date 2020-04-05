”التجارة السعودية“ تكشف حقيقة فيديو التزاحم على شراء البيض

كشفت وزارة التجارة في السعودية، اليوم الأحد، حقيقة مقطع فيديو تم الاستدلال به على وجود أزمة وتزاحم لشراء بيض الدجاج من أحد مراكز البيع في المملكة، في مخالفة لنصائح وتعليمات الابتعاد عن أماكن التجمع والاقتراب من الآخرين لأقل من متر بهدف عدم تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالرحمن الحسين، إن فيديو التزاحم على شراء البيض جرى قبل يومين في مدينة الدمام في المنطقة الشرقية.

وأضاف الحسين أن الوزارة وقفت على ”الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي في الدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام وأمانة المنطقة الشرقية“.

ودعا المسؤول السعودي، السكان إلى“عدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظًا على سلامتهم، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد على حاجتهم“.

تم الوقوف على الحالة قبل يومين في سوق الخضار المركزي بالدمام، ومعالجة التزاحم بتنظيم آلية البيع بالتنسيق بين فرع وزارة التجارة بالدمام و @EasternEamana وندعو المستهلكين لعدم التزاحم والبعد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم ، وعدم الإسراف بشراء كميات تزيد عن حاجتهم . https://t.co/t3t4jpsYm8 — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) April 5, 2020

ويقول مدونون سعوديون تفاعلوا مع الوسم ”#السعودية_بدون_بيض“ والذي شهد تفاعلًا على ”تويتر“، إن تجار البيض يتعمدون إخفاء كميات كبيرة من البيض في مخازنهم بهدف رفع أسعار المنتج وتشجيع المستهلكين على شرائه خشية اختفائه من السوق أو تزايد سعره مجددًا.

وكشفت وزارة التجارة، أمس السبت، عن ضبط أكثر من 4269 مخالفة خلال 13 يومًا.. منها 2500 مخالفة مغالاة في الأسعار، والأعلى هي رفع أسعار الفاكهة والكمامات والبيض.

حماية حقوق المستهلك خط أحمر ???????? .. وزارة التجارة تضبط أكثر من 4269 مخالفة خلال 13 يومًا .. منها 2500 مخالفة مغالاة في الأسعار ، والأعلى هي رفع أسعار الفواكه والكمامات والبيض . — عبدالرحمن الحسين (@aalhusain) April 4, 2020

وسجلت السعودية 2385 إصابة بالمرض حتى، اليوم الأحد، تعافى منهم 488 شخصًا وتوفي 34.

واتخذت السعودية سلسلة إجراءات للوقاية من المرض سريع العدوى، بما في ذلك تعليق العمل والدراسة وفرض حظر جزئي وكلي للتجول، فيما تحث السكان على الدوام على عدم تخزين المواد الغذائية في ظل توافر كل الاحتياجات.