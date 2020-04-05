 إيران.. مخاوف من تحول المواصلات العامة في طهران لـ“قنبلة موقوتة“ مع تفشي كورونا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إيران.. مخاوف من تحول المواصلات العامة في طهران لـ“قنبلة موقوتة“ مع تفشي كورونا (فيديو)

إيران.. مخاوف من تحول المواصلات العامة في طهران لـ“قنبلة موقوتة“ مع تفشي كورونا (فيديو)

المصدر: مجدي عمر- إرم نيوز

لا تزال العاصمة طهران، تتصدر أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في إيران، وسط تحذيرات من استمرار حركة المواصلات العامة.

وأشار نائب رئيس شركة تشغيل المترو في طهران، فرنوش نوبخت، في تصريحات يوم الأحد، إلى أن ”مترو العاصمة الإيرانية سجل أكبر تزاحم من خلال تواجد المواطنين يوم أمس، بعدما نقل ما يقرب من 288 ألف مواطن“.

وقال نوبخت في تصريحات نقلتها وكالة ”ايسنا“ المحلية، إن ”هذا الرقم يُمثل 3 أضعاف ما شهده المترو في طهران حتى في أيام الاحتفالات برأس السنة الفارسية، وإذا ما استمر التزاحم من المواطنين على هذه الوتيرة، فلن نتمكن من تنفيذ إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا بعدم التجمعات“.

وشدد المسؤول الإيراني على ضرورة تقليل استخدام سكان العاصمة للمترو في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيًا المواطنين ممن يشتبه بإصابتهم بالفيروس ألا يترددوا على هذه الوسيلة من المواصلات.

وفي هذا الإطار، كشفت تقارير لوسائل إعلام معارضة، أن العاصمة الإيرانية طهران تشهد تجمعات كبيرة من قبل المواطنين، لاسيما في وسائل المواصلات العامة، حيث نشر حساب حزب ”فرشجرد“ المعارض مقطع فيديو على موقع ”تويتر“، يوثق تزاحما في إحدى الحافلات العامة في طهران.

وعلق الحزب المعارض على مقطع الفيديو بقوله: ”هذا الوضع في حافلة بطهران صباح الأحد، وحكومة روحاني تتعمد عدم تطبيق فصل التجمعات حتى تبدو ظروف البلاد وكأنها عادية، ولكن هناك كارثة أكبر قادمة لا محالة“.

ويأتي هذا في ظل عدم تطبيق السلطات الحكومية لقرار تعطيل المواصلات العامة في طهران، رغم تحذيرات وزارة الصحة من تفشي فيروس كورونا، نتيجة التجمعات والازدحام التي تشهده هذه المواصلات.

وكان محافظ العاصمة الإيرانية طهران، أنوشيروان محسني بندبي، كشف في وقت سابق، عن طرح مقترح تعطيل المواصلات العامة والمترو في العاصمة طهران، وذلك نظرًا لحجم تردد المواطنين على هذه المواصلات، بينما لم يوافق المجلس القومي لمكافحة كورونا على هذا المقترح.

وتشهد العاصمة الإيرانية طهران، تسجيل أعداد متزايدة من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور في وقت سابق، أن طهران باتت تتصدر المحافظات تسجيلا للوفيات بالفيروس، وذلك بعدما ارتفعت نسبة الوفيات بكورونا في العاصمة إلى 13%.

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