رغم تفشي ”كورونا“.. السلطات الإيرانية ترفض وقف المواصلات العامة في طهران

أكد محافظ العاصمة الإيرانية طهران أنوشيروان محسني بندبي، أن السلطات رفضت مقترح تعطيل المواصلات العامة في العاصمة، رغم تحذيرات تسجيل مزيد من الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المدينة بعدما تصدرت المدن تفشيا للفيروس في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء ”ايسنا“ المحلية عن بندبي قوله: ”لقد طُرح مقترح تعطيل المواصلات العامة والمترو في العاصمة طهران وذلك نظرًا لحجم تردد المواطنين على هذه المواصلات، بينما لم يوافق المجلس القومي لمكافحة كورونا على هذا المقترح“.

يأتي ذلك في ظل تسجيل العاصمة الإيرانية أعدادا متزايدة من الإصابات والوفيات بالفيروس، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في وقت سابق أن طهران باتت تتصدر المحافظات تسجيلا للوفيات بالفيروس، وذلك بعدما ارتفعت نسبة الوفيات بكورونا في العاصمة إلى 13 %“.

وكان رئيس مركز الاتصالات لبلدية طهران غلام حسين محمدي أشار إلى أن ”تقديرات الخسائر الناجمة عن تفشي كورونا في العاصمة طهران تقُدر بـ 594,716 مليون دولار، وذلك للفترة من منتصف فبراير وحتى منتصف مايو المقبل“.

وتشهد إيران انتشارا واسعا لفيروس كورونا المستجد المعروف طبيا بـ“كوفيد-19″، حيث سجلت البلاد 35 ألفا و408 إصابات و2517 حالة وفاة بالفيروس حتى اليوم السبت، بحسب بيانات وزارة الصحة الإيرانية.