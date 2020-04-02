”الأزهر“ يوضح حكم امتناع مرضى كورونا عن الحجر الصحي

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى في مصر، أن الخضوع للحجر الصحي يعد واجبا شرعيا على المرضى والمصابين بمرض معد مثل فيروس كورونا، مشددا على أن الامتناع عنه ”جريمة دينية وكارثة إنسانية يرتكبها الإنسان في حق نفسه ودينه ووطنه.“

وقال المركز في بيان نشر على صفحته الرسمية بموقع ”فيس بوك“: ”اهتم الإسلام الحنيف والشرع الشريف اهتماما بالغا بأسس الصحة العامة، والمحافظة عليها من الأمراض والأوبئة، وذلك عن طريق الطب الوقائي، ويعتبر الإسلام أول من وضع قانون الحجر الصحي، ليتمسك به المسلم تمسكا قويا، ذلك أن المسلم إذا كان قويا صحيح البنية كان أقدر على القيام بواجباته“.

وشدد الأزهر على ”ضرورة عزل المرضى والبعد عن مخالطتهم إلا لضرورة قد أمر به الشرع الشريف، وهذا لا ينافي التوكل على الله سبحانه، بل هو مقام عين التوكل“.

ووصف بيان الأزهر الحجر الصحي بأنه ”تدبير احترازي يقتضي منع اختلاط مرضى الأمراض المعدية بجمهور الأصحاء، والامتناع عنه حرام شرعا، وهو من الإجراءات الصحية المعتبرة، والأسباب الوقائية في المجتمع المتحضر الآن“.