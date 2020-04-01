مصر تسجل أعلى نسبة إصابات يومية بكورونا

سجلت مصر، يوم الأربعاء، أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“ منذ ظهوره في البلاد، حيث وصل عدد الإصابات الجديدة إلى 69.

وبذك يقفز العدد الإجمالي للإصابات في البلاد، إلى 779 حالة من ضمنهم 179 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 52، بعد وفاة 6 حالات جديدة بينها أردني.

وكشفت الوزارة أن الحالات المسجلة اليوم جميعها من المصريين، بينهم عائدون من الخارج، إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وبحسب بيان الصحة، فإن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 221 حالة، من ضمنهم الـ 179 متعافيًا.

وأوضحت الوزارة، أن أكثر فئة عمرية تعرضت للإصابة هي الفئة من 50 إلى 59 عامًا بنسبة 22% من إجمالي المصابين، مشيرة إلى أن 94% من المتوفين كانوا في الفئة العمرية أكثر من 50 عامًا، و 100% من المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة أو أورام.

وبلغت نسبة الذكور 61% من إجمالي المصابين، فيما بلغت نسبة الإناث 39%، كما بلغت نسبة إصابة الأطفال الأقل من عشر سنوات 2% من إجمالي عدد الإصابات، لافتةً إلى أن متوسط فترة الإقامة في المستشفيات من توقيت الدخول وحتى الشفاء التام بلغ 8 أيام.