أزمة كورونا.. اليابان تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم

نصحت السلطات اليابانية مواطنيها بعدم السفر إلى ثلث دول العالم، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لمنع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقال وزير الخارحية الياباني توشيميتسو موتيجي يوم الثلاثاء، إن اليابان تنصح رعاياها بعدم السفر إلى 73 دولة ومنطقة.

ومن بين تلك الدول: الولايات المتحدة وكندا والصين وكوريا الجنوبية وبريطانيا، لتضاف إلى أكثر من 20 دولة أخرى، معظمها في أوروبا، كانت قد حذرت من السفر إليها في الأسابيع الماضية.

وقال موتيجي إن الحكومة ستحظر أيضا على الأرجح دخول المواطنين غير اليابانيين من الدول المضافة حديثا إلى القائمة، مثلما فعلت مع الدول السابقة.