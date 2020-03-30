القبض على 6 شبان سعوديين تباهوا بكسر حظر التجوال (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية في الرياض، القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أقدموا على مخالفة قرار حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، بمنطقة الأحمر بمحافظة الأفلاج، وفق ما صرح به المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري.
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الأجهزة الأمنية في الرياض تلقي القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أقدموا على مخالفة قرار حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، بمنطقة الأحمر بمحافظة الأفلاج. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #النيابة_العامة #الزموا_بيوتكم #حظر_التجول_في_السعودية #فيروس_كورونا #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #coronavirus #video #ksa
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن التويجري قوله، إنه "بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يقوم بالتصوير مع مجموعة أشخاص، يتباهون بمخالفتهم لأمر منع التجول في الأحمر بمحافظة الأفلاج، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تحديد هوياتهم والقبض عليهم".
وأوضح التويجري أن عدد المقبوض عليهم 6 أشخاص، وجميعهم بالعقد الثالث من العمر، مبينا أنه جرى إحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.