القبض على 6 شبان سعوديين تباهوا بكسر حظر التجوال (فيديو)

View this post on Instagram

الأجهزة الأمنية في الرياض تلقي القبض على مجموعة من الأشخاص؛ أقدموا على مخالفة قرار حظر التجوال المفروض بسبب كورونا، بمنطقة الأحمر بمحافظة الأفلاج. . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #النيابة_العامة #الزموا_بيوتكم #حظر_التجول_في_السعودية #فيروس_كورونا #فيديو #لايك #تفاعل #ترند #trend #news #saudiarabia #coronavirus #video #ksa