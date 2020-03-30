الولايات المتحدة تسجل 322 وفاة جديدة بكورونا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، 322 وفاة بكورونا في الساعات الـ 24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات بسبب الفيروس إلى ألفين و513.

ووفق آخر بيانات نشرتها جامعة ”جونس كوبكينز“ الأمريكية، ارتفع عدد الإصابات إلى 143 ألفًا و55، بعد تسجيل 18 ألفًا و369 حالة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بأكبر عدد للإصابات جراء الفيروس، تليها إيطاليا التي سجلت 97 ألفا و689، ثم إسبانيا بـ 85 ألفا و195.

وتصدرت نيويورك قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تسجيلًا للإصابات التي وصلت فيها اليوم إلى 59 ألفا و746، تلتها نيوجرسي بـ 13 ألفا و386، ثم كاليفورنيا بـ 6 آلاف و345.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 741 ألفا، توفي منهم أكثر من 35 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 156 ألفا.