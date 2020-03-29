تحويل مركز للمؤتمرات في لندن إلى مستشفى لمكافحة كورونا (صور)

حول الجيش البريطاني مركز ExCel للمعارض والمؤتمرات الدولية في لندن إلى مستشفى مؤقت، في إطار جهودهم لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتعاون وزارة الدفاع البريطانية مع خدمة الصحة الوطنية في البلاد، لإنشاء مستشفى بسعة 4000 سرير في العاصمة، وفقًا لصحيفة ”ذا صن“ البريطانية.

وتم تزويد المكان الذي يستخدم عادة للمعارض والمؤتمرات والأحداث الرياضية بأجهزة التنفس الصناعي والأكسجين.

وتعد لندن أسوأ مدينة في بريطانيا من حيث عدد الإصابات حتى الآن، وتكافح المستشفيات بالفعل للتعامل مع الزيادة الكبيرة في أعداد المرضى.

جاء ذلك بعد ارتفاع عدد وفيات فيروس ”كورونا“ في المملكة المتحدة إلى 1019 بعد تسجيل 260 حالة وفاة في يوم واحد، فضلا عن إصابة 17.089 شخصًا في بريطانيا.

كان قد قال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك سابقًا: ”سنفتح الأسبوع المقبل مستشفى جديدًا ومستشفى مؤقت“.

وأضاف :“بمساعدة الجيش وأطباء الخدمة الصحية، لدينا القدرة التي نحتاجها حتى يتمكن الجميع من الحصول على الدعم الذي يحتاجونه“.

وبالاضافة إلى ذلك، هناك خطط لتحويل مركز مؤتمرات مانشستر سنترال أيضًا إلى مستشفى ميداني لمرضى كورونا مع سعة يتصل إلى 1000 مريض.

جاء ذلك بعد أن تبين أن مطار برمنغهام يمكن تحويله إلى مشرحة مؤقتة لفيروس كورونا تتسع لـ 12000 جثة.

كان قد كشف رئيس وزراء بريطانيا ”بوريس جونسون“ عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال فيديو نشره عبر حسابه في تويتر، وقال جونسون موجها حديثه إلى الشعب البريطاني: ”ظهرت لدي أعراض خفيفة واختبرت وأظهرت النتائج أني مصاب بفيروس كورونا، أنا الآن أعزل نفسي، لكني سأستمر في قيادة الحكومة عبر الفيديو من أجل مواجهة هذا الفيروس القاتل“.

وتأتي إصابة رئيس الوزراء بعد الكشف عن إصابة الأمير تشارلز، والد كل من الأميرين ويليام وهاري بالفيروس، مما شكل صدمة كبيرة في الشارع البريطاني، خاصة أن أعلى نسبة وفيات يومية تسجل في البلاد هناك.