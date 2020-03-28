مصر تعزل 10 مراكز في عدة محافظات بسبب كورونا

كشفت وزارة الصحة المصرية عن عزل 10 مراكز بعدة محافظات بعد اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات، ويتم تطبيق الحجر الصحي للقرية والمراكز منعًا لتفشي العدوى بين أفراد المجتمع.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في مداخلة هاتفية مع برنامج “ القاهرة الآن“، تصاعد أرقام الوفيات جراء فيروس كورونا على مستوى العالم.

وبين ”مجاهد“ أن عدد الوفيات في مصر بلغ 36 حالة في اليومين الأخيرين، ويعود ذلك لكون حالات الوفاة متقدمة في السن وتعاني من أمراض مزمنة سابقة باستثناء شاب مصري يبلغ من العمر 37 عامًا حيث كان يعاني من سرطان في القولون.

ولفت إلى أن الحالات الستة التي توفيت السبت قضت نحبها قبل وصولها للمستشفيات مناشدًا الجماهير فور ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا التوجه لمستشفى الحميات أو الصدر أو الاتصال بالخط الساخن الذي يحمل رقم 105‪.

وفي الإطار ذاته، أعلنت وزيرة الهجرة المصرية السفيرة نبيلة مكرم، أن مصر سوف تسير غدا 4 رحلات إلى بريطانيا لإعادة مواطنيها العالقين هناك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد ”كوفيد-19“.

وقالت مكرم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه ”على مسئوليتي“ المذاع على قناة ”صدى البلد“، إننا لدينا طلبات كثيرة من المقيمين والزائرين بأوروبا والدول العربية بالعودة ونحترم ظروفهم ونعمل على إعادتهم“.

وأوضحت مكرم أن الوزارة تتواصل مع السلطات في الكويت لإعادة المعلمين المصريين في الكويت الذين لا يعملون حاليا والدولة بسبب الظروف الاستثنائية.

وأكدت مكرم أنهم يتابعون أيضا العالقين في منطقة الشرق الأقصى في بالي وسنغافورة وجزر المالديف فيها 95 مصري وبالي بها حوالي 885 مصريا سافروا في شهر عسل.

وأشارت وزيرة الهجرة المصرية إلى أن أكبر عدد للمصريين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية وتخطى الـ 1000 مصري، معلقة ”نحن نقدر ظروف المقيم الراغب في العودة ولكن العالق له الأولوية“.

وتابعت :“قريبا سيكون هناك رحلة إلى واشنطن ويتم العمل عليها، وغدا تتوجه 4 طائرات للمملكة المتحدة لإعادة المصريين العالقين ”.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 576 حالة، بعد تسجيل 40 حالة جديدة تضمنت 39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وحالة واحدة لمواطن أردني الجنسية.