السعودية.. اعتقال مقيم تركي نشر مقطعا لمخالفته حظر التجول في عسير (فيديو)

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اعتقلت الشرطة السعودية في مدينة منطقة عسير، وافدا تركيا ظهر في مقطع فيديو يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول في المملكة. فيديو شرطة عسير تقبض على مقيم تركي نشر مقطعًا خالف فيه أمر منع التجوُّل pic.twitter.com/Bu9sV1oM7p — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 26, 2020 ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير…