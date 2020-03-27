السعودية.. اعتقال مقيم تركي نشر مقطعا لمخالفته حظر التجول في عسير (فيديو)

اعتقلت الشرطة السعودية في مدينة منطقة عسير، وافدا تركيا ظهر في مقطع فيديو يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول في المملكة.
فيديو
شرطة عسير تقبض على مقيم تركي نشر مقطعًا خالف فيه أمر منع التجوُّل pic.twitter.com/Bu9sV1oM7p
— فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) March 26, 2020
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد القحطاني، أنه ”بالإشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يتحدث بمخالفته لأمر منع التجول وعدم اكتراثه بالعقوبة المقررة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليه“.
وأوضح القحطاني أن المعتقل ”مقيم من الجنسية التركية في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية“.
وتفرض السعودية حظر تجول جزئيا في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.