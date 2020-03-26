السعودية.. ظهور نتيجة فحص كورونا الخاص بـ“الباصق على النقود“ 

أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الخميس، بأن التحاليل الطبية أثبتت خلو شخص ظهر مؤخرا ”يبصق على مبالغ نقدية“ من فيروس كورونا المستجد، فيما تمت إحالته للتحقيق.

ونقلت صحيفة عكاظ عن مصادر قولها: ”إن الباصق على النقود في الطائف سليم من فيروس كورونا بعد ظهور نتائجه المخبرية“.

وأضافت الصحيفة أن المعني ”تمت إحالته للجهات الأمنية للتحقيق معه؛ بسبب بث الرعب والبصق على الكمامات والنقود المعدنية التي كانت معه غير مكترث بالاحترازات الصحية لمكافحة الفيروس“.

وأشارت المصادر إلى أن صحة الطائف ”بادرت فور ظهور الشخص المعني في مقطع فيديو متداول بأخذ عينة منه وإرسالها للتحليل، فيما تم إغلاق محل الدواجن الذي كان يبيع فيه وتعقيمه ومصادرة الكميات منه“.