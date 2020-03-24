الكويت تقر عقوبات ”رادعة“ بشأن كورونا

أقر مجلس الأمة الكويتي، الثلاثاء، مشروع قانون تعديلي للقانون المتعلق بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، تضمن عقوبات رادعة بحق المتسببين عمدا بنقل العدوى، أو مخالفة التدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون، في المداولتين الأولى والثانية، في جلسة المجلس العادية، بموافقة 56 عضوا، ورفض عضو واحد من إجمالي الحاضرين البالغ عددهم 57 عضوا.

وتقضي التعديلات الجديدة بفرض عقوبات بالسجن تصل في أقصاها إلى 10 سنوات لمن يتسبب عمدا في نقل العدوى بفيروس كورونا، وبغرامة لا تقل عن 30 ألف دينار، أي ما يعادل 100 ألف دولار.

كما تقضي بمعاقبة مخالف التدابير الحكومية الاحترازية لمواجهة الفيروس بالسجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار (ما يعادل 33 ألف دولار)، أو بأحد هاتين العقوبتين.

وأعلنت الكويت، يوم الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، فإن ”الحالتين مخالطتان لحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة إحداهما من الجنسية الهندية والثانية من الجنسية الفلبينية“.

وأشار السند إلى أن ”هاتين الحالتين ترفعان عدد الإصابات المسجلة في البلاد حتى الآن إلى 191 حالة“، مشيرًا إلى أن 152 حالة لا تزال تتلقى العلاج، فيما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 29“.