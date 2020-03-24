جدل في مصر بعد خروج مواطنين في مسيرات للتكبير بسبب كورونا (فيديو)

أثار العديد من المواطنين جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجمع الكثيرين منهم في مسيرات في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء للتكبير فيما يعرف بدعوات ”تكبيرات العيد“، من أجل أن يرفع الله وباء فيروس ”كورونا”، وذلك استجابة لدعوات أطلقها البعض بالتجمع في وقت واحد للتكبير.

وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من شوارع مدينة الإسكندرية، أظهرت خروج مواطنين بعضهم من الشرفات يكبرون ويرددون: ”الله أكبر.. يارب“ وبعضهم في مسيرات تجوب شوارع المدينة.

وتسببت هذه المقاطع في انتقادات عدة لأن التجمعات تتسبب في انتشار الوباء وازدياد اعداد المصابين، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية بأن التجمعات سبب انتشار ”كوفيد – 19″، كما أنه يعد خرقًا للإجراءات الاحترازية التي اتخذها المسؤولون في مصر.

ونشر مواطن يُدعى أحمد جينو مقطع فيديو لإحدى المسيرات، وكانت هذه المسيرات في العديد من المناطق منها شارع فرنسا ومنطقة كرموز وغيره، وعلقّ على المقطع قائلًا: ”معلش كده بقى غباء“.

معلش كده بقا غباء???????????? تم النشر بواسطة ‏‎Abdo Geno‎‏ في الاثنين، ٢٣ مارس ٢٠٢٠

وتم تداول المقطع على نطاق واسع بين رواد التواصل الاجتماعي، وأعرب الكثيرين عن غضبهم من هذه المسيرات فالبعض اتهم الإخوان بأنهم وراء الدعوات لهذه المسيرات وآخرون أكدوا أن هذا نوع من الغباء والجهل وعدم إدراك المخاطر التي تسببها التجمعات.

دا بقى شغل الاخوان الغبى تم النشر بواسطة ‏‎Sanaa Deif‎‏ في الاثنين، ٢٣ مارس ٢٠٢٠

ولم يتوقف الأمر عند مدينة الإسكندرية ففي منطقة المطرية بالقاهرة جابت إحدى المسيرات شوارع المنطقة وسط تكبيرات أيضًا استجابة لدعوات من أجل رفع بلاء كورونا.

واتهم الكاتب الصحفي خالد منتصر الإعلامي معتز مطر، بأنه من أطلق الدعوة لهذه المسيرات، موضحًا أن هذه المسيرات ”ليست بدافع من المواطنين بنية سليمة ولكنها دعوات انتهازية من جانب الإخوان“ على حد تعبيره.

وكتب خالد منتصر في منشوره قائلًا: ”ليست للأسف عفوية أو بريئة، هذا هو أصل تكبيرات البلكونات مثل دعوات ثورة الحلل والصفافير السابقة التي دعا اليها معتز مطر وأشباهه في الشرق ومكملين والتي هدفها النهائي النزول للشارع في تجمعات“ على حد قوله.