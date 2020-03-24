غدير السبتي تدخل في نوبة بكاء بعد تأكيد إصابة ابنتها بكورونا (فيديو)

دخلت الفنانة الكويتية غدير السبتي، في نوبة بكاء بعد تأكيد إصابة ابنتها ”أسماء القبندي“، بفيروس كورونا المستجد COVID-19، وهو ما يحسم الشكوك التي تحدثت عنها خلال الساعات الماضية.

وظهرت غدير السبتي في مقطع فيديو بثّته عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ تقول: ”أنا طبعًا لبست لإن تو دقوا علينا المستشفى لإن طلعت نتيجة بنتي إيجابية والحين الإسعاف جايين ياخدونها ونتيجتي أنا بالانتظار ادعوا إن شاء الله ما في شيء“.

وأضافت قائلًة: ”وأبغي أقول إننا ضلينا اتنين بالبيت الكل راح، ولكن إن شاالله أنا أروح بدالكم كلكم وتضلون انتوا بخير“.

وخرجت غدير السبتي في مقطع فيديو ”لايف“ عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“، وهي تبكي برفقة إحدى صديقاتها التي تُدعى ”روان“، وكانت هذه الصديقة تقول: ”إحنا هنا ما عندنا ولا شيء، يعني يكفي إنكم بين أهلكم وناسكم في حد يرعاكم لكن إحنا هنا ما عندنا أحد يرعانا“، دون أن تحدد البلد التي تتحدث منها.

ووسط بكاء غدير السبتي أضافت صديقتها قائلًة: ”أنا عارفة إن الكويتي تبي تسوي كنترول من الداخل لكن أتمنى تمر على خير“.

وقالت غدير السبتي: ”قولي إن شاء الله وتعدي يا روان وترجعون لبيتكم“.

وتابعت الفنانة الكويتية قائلًة: ”لازم الناس تعرف إن الموضوع مو سهل الموضوع وايد مصيبة إحنا مستسخفين الموضوع“.

وبينّت غدير السبتي أن أبناء شقيقتها الثلاث أصيبوا بفيروس ”كورونا“ أحدهم عمره 4 أعوام، مضيفًة أنه ولأول مرة ابنتها تكون بعيدة عنها.