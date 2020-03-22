فيديو مؤثر يظهر الإمام وعمال النظافة فقط يؤدون الصلاة في المسجد النبوي بسبب كورونا

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، أحد أئمة المسجد النبوي الشريف، يؤدي إحدى الصلوات وقد اصطف خلفه عمال النظافة فقط، بعد أن أغلقت المملكة المساجد في عموم البلاد أمام المصلين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويظهر في الفيديو المؤثر، الإمام يقرأ سورة الفاتحة في إحدى ركعات الصلاة التي يؤديها خلفه عمال النظافة في الحرم المدني وعدد محدود من رجال الأمن المسؤولين عن تأمين المكان المقدس.

وكتب أحد المغردين السعوديين على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، في تعليق على الفيديو:“سبحان من اصطفاهم من بين البشر، أعني عمال النظافة والعاملين في الحرم“.

سبحان من اصطفاهم من بين البشر عمال النظافة والعاملين بالحرم #المدينة_المنورة ???? pic.twitter.com/eQffEuqcNZ — م/صالح الروقي (@sotaibi911) March 22, 2020

وأغلقت السعودية مساجدها، التي يقارب عددها نحو 100 ألف مسجد أمام المصلين، بما في ذلك المسجد النبوي الشريف، والمسجد الحرام بشكل جزئي، بعد أن حظرت العمرة من الداخل والخارج.

ولجأت كثير من دول العالم، لإغلاق دور العبادة، بما فيها المساجد، في واحد من إجراءات الوقاية من تفشي فيروس ”كوفيد 19″، الذي يجتاح العالم بسرعته في الانتقال بين الأشخاص، وخطورته على الصحة، خاصةً لبعض الفئات من كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة.

وفاق عدد المصابين بالفيروس الجديد منذ الكشف عنه أول مرة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في الصين، أكثر من 300 ألف مصاب، تعافى منهم لحد الآن نحو 100 ألف، وتوفي أكثر من 13 ألف شخص، واجتاح الفيروس أكثر من 150 دولة وسط إجراءات واسعة للحد من انتشاره.

وفي السعودية، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، حتى يوم الأحد، إلى 511 حالة، تعافت منها 17 حالة فقط لحد الآن، فيما يخضع البقية للعزل والعلاج.