فيديو مؤثر يظهر الإمام وعمال النظافة فقط يؤدون الصلاة في المسجد النبوي بسبب كورونا

مقطع متداول في السعودية لأحد أئمة المسجد النبوي يؤدي إحدى الصلوات، وقد اصطف خلفه عمال النظافة وعدد من رجال الأمن المسؤولين عن تأمين المكان المقدس، بعد أن أغلقت المملكة المساجد في عموم البلاد أمام المصلين لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد .