 مقطع فيديو حول كورونا يثير جدلا في السعودية  – إرم نيوز‬‎

مقطع فيديو حول كورونا يثير جدلا في السعودية 

مقطع فيديو حول كورونا يثير جدلا في السعودية 

المصدر: الرياض – إرم نيوز

أثار شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعاً اليوم الأحد بعدما انتشر مقطع فيديو له اعتبره كثير من المدونين السعوديين مسيئاً قبل أن يرد صاحبه بالقول إن المقطع مجتزأ ويستهدف الإساءة له.

وبدأت القصة عندما انتشر مقطع فيديو للشاب المعروف بلقبه الشهير ”الصخرة“، يتحدث فيه عن اقتراح ساخر حول لقاح لفيروس كورونا المستجد، ليجد تداولاً لافتاً في موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام من قبل السعوديين.

ويعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر المقطع بسبب الألفاظ الخادشة للحياء التي وردت فيه، والتي جرّت على بطله انتقادات لاذعة وبلاغات للجهات الأمنية للقبض عليه بتهمة الإساءة لجهود بلاده في مواجهة فيروس كورونا.

وظهر ”الصخرة“ بعد أن انهالت الانتقادات عليه، والبلاغات ضده، بمقطع فيديو عبر ”تويتر“  ليدافع عن نفسه بالقول إن الفيديو المتداول مجتزأ من مقطع أطول نشره على حسابه في ”سناب شات“.

وقال الصخرة في دفاعه عن نفسه، إنه كان يتحدث عن شاب وفتاة ضمن حديث كوميدي عندما عرج على اقتراح ساخر حول لقاح للفيروس الجديد، لكن تم اقتطاع جزء محدد من الفيديو بهدف الإساءة له.

 وتتابع النيابة العامة السعودية عبر وحدة رصد متخصصة، كل ما يتضمن مخالفات للقوانين المحلية في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، فيما تتيح وزارة الداخلية للسكان تقديم بلاغات رسمية بشكل إلكتروني عبر تطبيق على الهواتف الذكية يحمل اسم ”كلنا أمن“.

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