مقطع فيديو حول كورونا يثير جدلا في السعودية 

أثار شاب سعودي معروف في مواقع التواصل الاجتماعي، جدلا واسعاً اليوم الأحد بعدما انتشر مقطع فيديو له اعتبره كثير من المدونين السعوديين مسيئاً قبل أن يرد صاحبه بالقول إن المقطع مجتزأ ويستهدف الإساءة له.

وبدأت القصة عندما انتشر مقطع فيديو للشاب المعروف بلقبه الشهير ”الصخرة“، يتحدث فيه عن اقتراح ساخر حول لقاح لفيروس كورونا المستجد، ليجد تداولاً لافتاً في موقع ”تويتر“ واسع الاستخدام من قبل السعوديين.

ويعتذر ”إرم نيوز“ عن نشر المقطع بسبب الألفاظ الخادشة للحياء التي وردت فيه، والتي جرّت على بطله انتقادات لاذعة وبلاغات للجهات الأمنية للقبض عليه بتهمة الإساءة لجهود بلاده في مواجهة فيروس كورونا.

الصخله #الصخره_يسي_لجهود_الدوله وهي من اول مره لتفاهاته والكارثه إن مدعي الليبرالية هم الداعمين له هذا لوحده وباء يمشي على الأرض لنشر اوبئه متعدده متى يا @kamnapp ويا @bip_ksa تطهرون الوطن من أمثله فمواصلته المستمره لنشر وقاحته سمحت لبعض أصحاب العقول الخاويه بتقليدة تكفون أدبوه — منيرة المشخص (@see_moone) March 22, 2020

#الصخره_يسي_لجهود_الدوله

إن ثبت عليه الكلام ففيه إهانة للوطن وفيه إهانة لعلماء الطب وفيه إهانة للأطباء وفيه إهانة لمن يضحون بأنفسهم لحمايتنا من هذا الوباء اللهم هب لنا من أمرنا رشدا pic.twitter.com/Tn4WmoJ53x — أبو أريام (@a0o0a0o0) March 22, 2020

#الصخره_يسي_لجهود_الدوله

اللي عمله هذا الشخص ومايبثه من إساءات لأنظمة الدولة ولفآت المجتمع والإستهتار والا مبالاة تساوي أضعاف من مثل أنه يشرب ديتول ومن إستهزأ بمدينة من المدن وتم القبض عليهم

هذا يلوث الأفكار والمعتقدات والأنظمة والدين والوطن @bip_ksa pic.twitter.com/s92vmln2st — وليد بن مبيريك (@abokhaled_w) March 22, 2020

وظهر ”الصخرة“ بعد أن انهالت الانتقادات عليه، والبلاغات ضده، بمقطع فيديو عبر ”تويتر“ ليدافع عن نفسه بالقول إن الفيديو المتداول مجتزأ من مقطع أطول نشره على حسابه في ”سناب شات“.

وقال الصخرة في دفاعه عن نفسه، إنه كان يتحدث عن شاب وفتاة ضمن حديث كوميدي عندما عرج على اقتراح ساخر حول لقاح للفيروس الجديد، لكن تم اقتطاع جزء محدد من الفيديو بهدف الإساءة له.

#الصخره_يسي_لجهود_الدوله

قال ايش قال: انا مدرب كمال أجسام.. (يعني تراني قوي)

أنت. حدك حارس على مراح الغنم..

تأديبك واجب ولا بد منه.. شغل لطم ووشوم.. وتخويف بصوتك المعضل.. ماينفع.. pic.twitter.com/32p8esuLxh — مجموعة نايف بن خالد (@naif4002) March 22, 2020

#الصخره_يسي_لجهود_الدوله

سوّد الله وجهك

الدولة راح تجيبه وراح تتعامل معه

بكل حزم ويصير عبره لغيره

هنا السعودية العظمى سوف يحاسب???????? — مشعل منصور الغضباني (@mohm00122) March 22, 2020

وتتابع النيابة العامة السعودية عبر وحدة رصد متخصصة، كل ما يتضمن مخالفات للقوانين المحلية في مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت بشكل عام، فيما تتيح وزارة الداخلية للسكان تقديم بلاغات رسمية بشكل إلكتروني عبر تطبيق على الهواتف الذكية يحمل اسم ”كلنا أمن“.