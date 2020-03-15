السعودية.. والد الطفل نسيم حبتور يقدم عرضًا للخاطفين على الهواء مباشرة (فيديو)

قدم المواطن السعودي نوري حبتور، والد الطفل المختطف نسیم، عرضًا للخاطفين على الهواء مباشرة، أيده فيه علي الخنیزي، والد المختطف العائد موسى.

والعرض، بحسب ما نشره موقع ”أخبار 24“ المحلي، اليوم الأحد، يكون من خلال إعادة الخاطفين للطفل نسيم والمُختطف الآخر العائد موسى، مقابل أن يتنازل أهل كل منهما عن الحق الخاص.

ووجه ”حبتور“ نداء للخاطفين بأن يبادروا بتسليم ولده نسيم في أي مكان يتم تحديده، وأنه وأسرته كاملة مستعدون للمسامحة بحقهم الخاص، مشيرًا إلى أن معلومات تأتيه بأن أبنه ما زال على قيد الحياة.

والد #نسيم_حبتور يوجه رسالة إنسانية من خلال يا هلا ويؤكد: "نحن مسامحين في كل شيء لو عاد نسيم لحضن أمه"#موسى_الخنيزي#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/RgWgX7A2JJ — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 15, 2020

وأوضح، الأب، الذي يُعاني منذ 25 عامًا، أن المعلومات التي ترد إليه تفيد بأن ابنه المُختطف يوجد في حفر الباطن أو الخبر، لافتًا إلى أن تلك الأماكن تدل على أن الخاطفة الموقوفة لھا علاقة بنسیم، خاصة مع قولھا إنھا خطفت طفلًا من كورنیش الدمام من نفس المكان والتوقیت الذي فُقد فیه ابنه، وأن ابنه لیس معھا لكنھا تعلم أين مكانه.

من جانبه، دعم ”الخنیزي“ مبادرة والد نسیم أملًا بعودة ابنه، حيثُ أعطى فرصة لمدة أسبوع لخاطفي ابنه لإعادته مقابل التنازل عن حقه المتعلق بجريمة الخطف.