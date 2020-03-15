المغرب يلغي الدورة الـ19 من مهرجان موازين بسبب ”كورونا“

أعلن مهرجان ”موازين إيقاعات العالم“ في المغرب يوم الأحد، ألغاء دورته الـ19، والتي كانت ستقام في الفترة من 19 إلى 27 يونيو/ حزيران.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، إن القرار جاء في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع الإجراءات الوقائية، التي أوصت بها السلطات المغربية ومنظمة الصحة العالمية.

ومهرجان موازين الذي تأسس في 2001 هو أكبر احتفال فني ينظمه المغرب سنويا، ويجذب ملايين الزائرين الذين يأتون من الداخل والخارج لحضور حفلات كبار المغنين والعازفين العالميين.

وأعلن المغرب عن 28 حالة إصابة بالفيروس من بينها حالة وفاة ومصاب تماثل للشفاء.