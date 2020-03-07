العراق.. لجنة مواجهة كورونا تثير ”ضجة“ واسعة بعد تسريب محادثة لأعضائها

طالب النائب في البرلمان العراقي، حسن الجنابي، اليوم الأحد، بإحالة لجنة مواجهة فيروس كورونا, إلى التحقيق واستبدالها.

يأتي ذلك إثر تسريب فيديو سبق اللحظات الأخيرة قبل مؤتمر صحفي يوم أمس.

وكشف مقطع فيديو مسرّب جانباً من محادثة جرت بين وزراء خلية الأزمة في اللحظات الأخيرة قبل إعلان مقرراتها بشأن مواجهة كورونا، والتي أثارت لغطاً في ما يتعلق بقرار تعطيل المؤسسات الحكومية.

وفي التسريب، توقع وزير التعليم العالي قصي السهيل أن يقود قرار حصر افتتاح المولات بثلاث ساعات إلى ضجة، لكنه يمازح زميله رئيس اللجنة ووزير الصحة جعفر علاوي، قائلاً: ”إن الضجة يتحملها رئيس اللجنة“.

كما سُمع أحد أعضاء اللجنة، وهو يعلق على فقرة من التوصيات بأنها ”كلاوات“ (أشياء مغلوطة وخاطئة)، وهو ما أثار موجة استياء من تعاطي مسؤولين حكوميين مع فيروس مثل كورونا، بمثل هذا الاستخفاف والاستهانة.

وقال النائب حسن الجنابي، في بيان، إنه ”بعد تسريب مقطع فيديو للمؤتمر الصحفي لخلية الأزمة الوزارية لمواجهة فيروس كورونا على رئيس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي حل هذه الخلية، وإحالتها للتحقيق فوراً، واستبدالها بشخصيات مهنية على قدر المسؤولية“.

وتساءل معلقون عراقيون، عن سبب ما أسموه استخفاف اللجنة بمثل تلك المقررات، والتوصيات، وعدم الاهتمام بها، فضلاً عن سبب الفوضى الحاصلة قبل المؤتمر، وإعداد جزء من التوصيات قبل البث المباشر بدقائق، وهو ما أدى لاحقاً إلى تضارب بشأن تمديد العطلة لأغلب دوائر الدولة.

التلفزيون الرسمي يحتكر البث المباشر

وبعد تسريب المحادثة قررت شبكة الإعلام العراقي، (رسمية) عدم منح الترددات الخاصة بالبث المباشر إلى الفضائيات الأخرى، وهو ما اعتُبر احتكاراً من قبل التلفزيون الرسمي، وتضييقاً على بقية وسائل الإعلام الأخرى.

وقال رئيس شبكة الإعلام العراقي فضل فرج الله، في بيان، إنه ”بعد انتهاء عملية التقصي التي قمنا بها نؤكد عدم مسؤولية شبكة الإعلام العراقي عن نشر الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي المسرب للحظات التي سبقت الإعلان عن مقررات خلية الأزمة بشأن فيروس كورونا“.

وأضاف، أنه ”بعد الاستغلال غير المهني لهذه الخدمة التي نقدمها فإننا قررنا عدم منح الترددات الخاصة بالبث المباشر إلى الفضائيات الأخرى، وسيكون نقل الأنشطة المباشرة حصرياً بشبكة الإعلام العراقي ومؤسساتها ومنصاتها الإعلامية“.