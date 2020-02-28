البرلمان العراقي يؤجل مجددا جلسة منح الثقة لحكومة علاوي

قرر مجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، مجددًا تأجيل جلسة منح الثقة لحكومة توفيق علاوي، المقرر انعقادها، يوم غدٍ السبت، وذلك بطلب من الأخير لعدم اكتمال تشكيلته الوزارية.

وقال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، إن“رئاسة المجلس وافقت على طلب مقدم من رئيس مجلس الوزراء المكلف بتأجيل عقد الجلسة الاستثنائية من أجل إكمال تشكيلة كابينته الوزارية، إلى يوم الأحد الموافق 1 آذار 2020″.

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف، قد قال في رسالة موجهة لرئاسة مجلس النواب:“لأجل إكمال تشكيلة الكابينة الوزارية، نرجو تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى يوم الأحد الموافق (1 آذار 2020)“.

وأخفق مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، بعقد جلسة مقررة لمنح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي بسبب عدم حضور العدد الكافي من النواب.

ويحظى علاوي بدعم أغلب الكتل الشيعية، لكن رفضه منح القوى السنية والكردية تمثيلًا وزاريًا في حكومته، تسبب بخلافات عميقة مع تلك الكتل، التي أعلنت رفضها مساندته.