بيع خصلة شعر شاعر إنجليزي بأكثر من 25 ألف دولار

بِيعت خصلة شعر للشاعر الرومانسي الإنجليزي الشهير ”لورد بايرون“ بأكثر من 25 ألف دولار في مزاد علني.

توفي ”بايرون“ بسبب الحمة أثناء حرب الاستقلال اليوناني في معركتهم ضد العثمانيين في 1824، وحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أُخذت هذه الخصلة من جسد ”بايرون“ بواسطة زميله الإيطالي ”كاونت بيترو جامبا“ الذي كان ملازماً لـ “ بايرون “ في آخر أيامه، وتم الاحتفاظ بخصلة الشعر في قلادة ذهبية لما يقرب من 200 عام.

بعد ذلك أهدى ”جامبا“ الخصلة في القلادة الذهبية للسير ”جيمس ايمرسون تينانت“، وهو مشارك آخر في المعركة، حيث قام ”جامبا“ بنقش القلادة في 1825.

والآن تم بيعها من قِبل جيمس في مزاد علني في شيسويك في لندن، ودفع المشتري الأوروبي أكثر من 20 ألف دولار، ومع إضافة رسوم أخرى وصل المبلغ الاجمالي إلى أكثر من 25 ألف دولار، وتضمن المزاد أيضاً ميداليات عسكرية خاصة بــ ”جيمس“ حصل عليها بعد الحملة العسكرية .

وقال “ بياترك كامبي“، من وكالة مزادات شيسويك، كانت قلادة خصلة الشعر جذابة بشكل لا يصدق وهي تعطينا قصة ليس فقط عن حياة براين ومغامراته، ولكن ايضاً عن حب ورغبة البريطانيين في جمع المخلفات التذكارية، فهي تعتبر قطعة نادرة وهامة جدا في المزاد.

ومن أشهر أعمال بايرون قصيدة ”دون جوان“ وقصيدة “ تشايلد هارولدز بيلجريماج“، وهو معروف بأساليبه الأنثوية ولديه سلسلة من العلاقات الغرامية وينجب العديد من الأطفال غير الشرعيين.