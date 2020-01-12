بيع عود رابح صقر في مزاد علني بمليون ريال سعودي (فيديو)‎

فُتح مزاد علني على عود الفنان السعودي رابح صقر في ليلة صقر الأغنية الخليجية التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.
وبدأ المزاد بين الجمهور الذي حضر الحفل وكان العود من نصيب أحدهم بمبلغ مليون ريال سعودي.
ورافق هذا العود الفنان رابح صقر لمدة 15 عامًا ولحنّ عليه أكثر من أغنية وطنية من بينها: ”أنت ملك“.
بمليون ريال سعودي .. بيع عود #رابح_صقر في مزاد أقيم على الهواء #ليلة_صقر_الاغنية_الخليجية#ليلة_الصقر#ليلة_الموسيقار_رابح_صقر#روتانا_موسيقى@RabehSaqer pic.twitter.com/tAM1M5Jilx
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 11, 2020
وعود الفنان رابح صقر مصنوع من الذهب والصدف ويعتبر العود الأغلى بالعالم.
وأجرى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مداخلة هاتفية من نيويورك تحدث فيها مع الموسيقار رابح صقر، وقال: ”رابح منور اليوم.. نكرم فنانا كبيرا له مشوار طويل جدًا“، مقدما التحية للفرقة الموسيقية التي رافقت رابح صقر في حفله الغنائي.
وأضاف ”آل الشيخ“ قائلًا: ”اليوم نكرم فنانا غاليا على قلبي وهذا العود أنا أحبه كثيرًا ويكفينا أنك غنيت عليه أغنية (أنت ملك)“.
كلمة رئيس هيئة الترفيه معالي المستشار تركي ال الشيخ في ليلة تكريم صقر الأغنية الخليجية@Turki_alalshikh@RabehSaqer#ليلة_صقر_الاغنية_الخليجية#ليلة_الصقر#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/W201YRusn5
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 11, 2020
وقابل الجمهور رابح صقر بعاصفة من الترحيب والتصفيق فور ظهوره على المسرح وقال: ”أحب أشكر هيئة الترفيه واعتبر التكريم تكريما لكل فنان سعودي أخص تركي آل الشيخ بالشكر الذي يقف على أدق التفاصيل“.
استقبال حار لصقر الأغنية الخليجية في ليلته #ليلة_الصقر#ليلة_صقر_الاغنية_الخليجية#روتانا_موسيقى pic.twitter.com/YOETeux3KI
— روتانا موسيقى (@RotanaMousicaTV) January 11, 2020
وقدم رابح صقر أغاني طربية أبرزها ”قلته، عين الشمس، وقف ووداعني أنا أحبك أنا أعزك، غرام أطفال، النجم البعيد“.