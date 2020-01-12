بيع عود رابح صقر في مزاد علني بمليون ريال سعودي (فيديو)‎

فُتح مزاد علني على عود الفنان السعودي رابح صقر في ليلة صقر الأغنية الخليجية التي أقيمت على مسرح محمد عبده في بوليفارد الرياض.

وبدأ المزاد بين الجمهور الذي حضر الحفل وكان العود من نصيب أحدهم بمبلغ مليون ريال سعودي.

ورافق هذا العود الفنان رابح صقر لمدة 15 عامًا ولحنّ عليه أكثر من أغنية وطنية من بينها: ”أنت ملك“.

وعود الفنان رابح صقر مصنوع من الذهب والصدف ويعتبر العود الأغلى بالعالم.

وأجرى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه مداخلة هاتفية من نيويورك تحدث فيها مع الموسيقار رابح صقر، وقال: ”رابح منور اليوم.. نكرم فنانا كبيرا له مشوار طويل جدًا“، مقدما التحية للفرقة الموسيقية التي رافقت رابح صقر في حفله الغنائي.

وأضاف ”آل الشيخ“ قائلًا: ”اليوم نكرم فنانا غاليا على قلبي وهذا العود أنا أحبه كثيرًا ويكفينا أنك غنيت عليه أغنية (أنت ملك)“.

وقابل الجمهور رابح صقر بعاصفة من الترحيب والتصفيق فور ظهوره على المسرح وقال: ”أحب أشكر هيئة الترفيه واعتبر التكريم تكريما لكل فنان سعودي أخص تركي آل الشيخ بالشكر الذي يقف على أدق التفاصيل“.

وقدم رابح صقر أغاني طربية أبرزها ”قلته، عين الشمس، وقف ووداعني أنا أحبك أنا أعزك، غرام أطفال، النجم البعيد“.