برلمانية إيرانية: لعق الأضرحة للوقاية من كورونا ”بدعة داعشية“

هاجمت عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، طيبة سياوشي اليوم الأحد، من وصفتهم بـ“المتطرفين الشيعة في إيران“، الذين يقومون بلعق الأضرحة والمزارات الشيعية في ظل تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وقالت سياوشي في حديث لوكالة أنباء ”إيسنا“ الطلابية: ”لعق الأضرحة من قبل بعض المتطرفين هو شكل من أشكال البدعة الداعشية وهي تصرفات وسلوكات شاذة بعيدة عن الإسلام والتشيع الحقيقي“.

وأضافت أن ”هذه القضية (لعق الأضرحة) لم تكن موجودة في ثقافتنا على الإطلاق.. هذا السلوك لا علاقة له بالثقافة الشيعية والمعتقدات، بل هو تصرف مهين للتفكير الشيعي والسلوك“.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي منذ الليلة الماضية، مقاطع فيديو عديدة يظهر فيها عدد من المتطرفين الشيعة وهم يقومون بلعق الأضرحة والمزارات الشيعية في تحد منهم لتحذيرات السلطات الطبية من تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الطبية الإيرانية، يوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد إلى 54 شخصا، بينما بلغت الإصابات 593 إصابة، بعدما اتسعت دائرة الفيروس وشملت نحو 26 محافظة إيرانية من أصل 31 محافظة.

وتحث بعض المرجعيات الشيعية المتطرفة في إيران، الناس على الزيارة والتواجد قرب الأضرحة الشيعية، زاعمة أن فيروس كورونا لن يصيبهم هناك.