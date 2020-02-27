 الكويت تطلق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على أحد صروحها – إرم نيوز‬‎

الكويت تطلق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على أحد صروحها

الكويت تطلق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على أحد صروحها

المصدر: نسرين العبوش – إرم نيوز

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإطلاق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي توفي يوم الثلاثاء، على أحد صروح البلاد تخليداً لذكراه.

وجاء إعلان الأمر الأميري في بيان لمجلس الوزراء تم إصداره مساء الأربعاء، تضمن نعي الرئيس مبارك الذي توفي عن 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتقديم التعازي إلى الشعب والقيادة المصرية.

واستذكر البيان الوزاري مواقف للرئيس الراحل مبارك أثناء فترة حكمه لمصر، واصفاً إياه بـ“الزعيم والقائد“ ومتطرقاً إلى دوره وموقفه المعارض للغزو العراقي للكويت.

وحكم الرئيس الراحل حسني مبارك مصر لمدة 30 عاما، إلى أن أطيح بحكمه عام 2011 بعد احتجاجات شعبية.

وكانت شريحة واسعة من الكويتيين نعت الرئيس مبارك واستذكرت دعمه وجيشه للكويت إبان الغزو العراقي وإعلان رفضه لهذا الغزو.

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