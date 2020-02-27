الكويت تطلق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك على أحد صروحها

أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بإطلاق اسم الرئيس المصري الراحل حسني مبارك الذي توفي يوم الثلاثاء، على أحد صروح البلاد تخليداً لذكراه.

وجاء إعلان الأمر الأميري في بيان لمجلس الوزراء تم إصداره مساء الأربعاء، تضمن نعي الرئيس مبارك الذي توفي عن 92 عاما بعد صراع مع المرض، وتقديم التعازي إلى الشعب والقيادة المصرية.

واستذكر البيان الوزاري مواقف للرئيس الراحل مبارك أثناء فترة حكمه لمصر، واصفاً إياه بـ“الزعيم والقائد“ ومتطرقاً إلى دوره وموقفه المعارض للغزو العراقي للكويت.

هذا الموقف المبدئي الحاسم سيبقى دائما وأبداً عنوانا للوفاء والإخلاص محفورا في قلوب وذاكرة الكويتيين ، نسأل الله عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصالحين والصديقين والأبرار.. — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) February 26, 2020

وحكم الرئيس الراحل حسني مبارك مصر لمدة 30 عاما، إلى أن أطيح بحكمه عام 2011 بعد احتجاجات شعبية.

وكانت شريحة واسعة من الكويتيين نعت الرئيس مبارك واستذكرت دعمه وجيشه للكويت إبان الغزو العراقي وإعلان رفضه لهذا الغزو.