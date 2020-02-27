ما سر غياب المشير طنطاوي عن جنازة حسني مبارك؟

أثار غياب المشير محمد حسين طنطاوي، وزير الدفاع المصري الأسبق عن تشييع جثمان الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، علامات استفهام، بسبب العلاقة الوطيدة التي تجمع الثنائي إضافة إلى العلاقة الجيدة التي تجمع المشير طنطاوي بأسرة مبارك.

وكشفت مصادر خاصة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن المشير طنطاوي يعاني هذه الفترة من أزمة صحية أدت إلى منعه من التحرك، الأمر الذي حال دون مشاركته في تشييع الجثمان.

وأضافت المصادر المقربة من المشير طنطاوي: ”محمد حسين طنطاوي يمر بظروف صحية صعبة، ويتابع مع الطبيب حاليا أمر حالته الصحية، كي يستطيع حضور العزاء المقرر له الجمعة في حال تحسن صحته“.

وشغل محمد حسين طنطاوي منصب وزير الدفاع لمدة 20 عامًا في فترة حكم حسني مبارك، حتى أنه تسلم السلطة كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي مبارك في أعقاب ثورة يناير 2011.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الثلاثاء، عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه أمس الأربعاء.