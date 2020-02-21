احتجاجات عنيفة في قرية أوكرانية رفضا لاستقبال العائدين من ووهان الصينية (صور)

احتج سكان منطقة ”بولتافا“ الأوكرانية أمس الخميس، على اختيار قريتهم لوضع العائدين من مدينة ووهان الصينية في الحجر الصحي، خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم خصوصا مع ضعف الاستعدادات في المستشفيات الأوكرانية حسب الموقع الكندي ”لابريس“.

وكانت الاحتجاجات عنيفة، إذ استخدم فيها المتظاهرون الحواجز كما أشعلوا النيران لاعتراض طريق الحافلات التي تقل العائدين من ووهان، ورشقوها بالحجارة.

كما رشق المتظاهرون سيارات الشرطة بالحجارة ودخلوا معهم في مواجهات انتهت باعتقال أكثر من 10 أشخاص حسب وسائل الإعلام المحلية.

ورغم الاحتجاجات العنيفة، تمكنت الشرطة من إخلاء حافلات العائدين، وأدخلتهم إلى المستشفى العسكري الذي سيقضون بداخله 14 يوما في إطار الحجر الصحي.

ووصل إلى المكان وزراء و مسؤولون لتهدئة الحشود، حيث أكد وزير الصحة الأوكراني أنه لم يتم قبول أي شخص مريض على متن الطائرة، فيما حذر وزير الداخلية المتظاهرين من الاعتقال إذا استمروا في مواجهة الشرطة.

وأجلت طائرة أوكرانية 45 مواطنا من ووهان، إضافة إلى آخرين من جنسيات أخرى أنزلوا في كييف، وهي: 8 من الأرجنيتن، و2 من كوستاريكا، و5 من الإكواتور، وإسرائيلي وآخر من بنما، و4 من السلفادور، و5 من جمهورية الدومينيكان.