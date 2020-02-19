هاري وميغان يعلنان التاريخ الرسمي لانفصالهما عن العائلة الملكية‎

أعلن الناطق الرسمي باسم الأمير هاري وزوجته ميغان ميركل، يوم الأربعاء، أن يوم 31 آذار/ مارس، هو التاريخ الرسمي الذي ستبدأ فيه حياتهما المستقلة عن العائلة الملكية.

ولن يصبح للزوجين مكاتب خاصة في قصر باكنغهام، اعتبارا من بداية شهر أبريل المقبل، وستمثلهما في بريطانيا جمعيتهما الخيرية.

وسيحتفظ الأمير هاري بكل رتبه العسكرية التي يرتبط بها كثيرا حسب المصدر نفسه.

ويتزامن هذا الإعلان مع مناقشة العائلة الملكية استعمال الزوجين اللقب ”الملكي“ حيث قال مصدر ملكي لوسائل الإعلام المحلية: ”نظرا لأن دوق ودوقة ساسكس يتنحيان عن دوريهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة، ويسعيان للاستقلال المالي فسيتعين مراجعة استخدام كلمة ملكي في هذا السياق“.

ويستعمل الزوجان لقب ”ساسكس الملكي“ في حسابهما على انستغرام الذي يتابعه 11.2 مليون، وكذا على موقعهما الرسمي وعدد من المنتجات التي تحمل اسميهما.