إلغاء رحلات جوية مع تعرض بريطانيا لثاني عاصفة خلال أسبوع

اجتاحت بريطانيا السبت ثاني عاصفة خلال أسبوع مما دفع السلطات إلى توجيه تحذير من حدوث فيضانات في مناطق كثيرة من البلاد وتعطيل الرحلات الجوية وخدمات السكك الحديدية في الوقت الذي بدأت فيه مدارس كثيرة عطلة دراسية.

وهطلت أمطار غزيرة وهبت عواصف عاتية عقب اجتياح العاصفة دينيس بريطانيا بعد أسبوع واحد من العاصفة كيارا التي أدت إلى تعطيل حركة النقل وإغراق منازل بالمياه وقطع الكهرباء عن الآلاف.

وحذرت شركة إيزي جت من ”تعطل كبير“ لعملياتها في الوقت الذي نصح فيه مطار لوتون المسافرين بمراجعة الأمر مع شركات الطيران المسافرين عليها قبل التحرك من منازلهم.

وذكرت وكالة البيئة إن عدد التحذيرات من حدوث فيضانات وصل في المجمل إلى 30 تحذيرا في إنجلترا .

ويقوم نحو 75 عسكريا بالمساعدة في بناء حواجز وإصلاح دفاعات صد الفيضانات في يوركشير بشمال انجلترا حيث تشبعت الأرض بالمياه بالفعل جراء الأمطار التي سقطت الأسبوع الماضي. وقال وزير الدفاع البريطاني بن ولاس إن ”الحكومة لن تتردد في استخدام كل الوسائل المتاحة لديها لتخفيف آثار العاصفة دينيس“.