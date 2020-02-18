وفاة مسن عراقي أثناء مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة (فيديو)

أوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، ملابسات وفاة رجل مسن خلال برنامج تلفزيوني مباشر على الهواء.

وقالت الوزارة في بيان إن الأخير“ تعرض صباح (الثلاثاء) إلى أزمة صحية حادة إثر قيام السلطات بإزالة أحد محاله التجارية في منطقة الدورة، مما اضطره للذهاب إلى مستشفى اليرموك للكشف عن حالته الصحية وعند وصوله كانت إحدى القنوات الفضائية تنقل مباشرة الخدمات التي يقدمها المستشفى للمراجعين“.

وأضافت أن “الرجل حاول نقل معاناته للمسؤولين عبر تلك القناة وبعد دقائق انهار وأصيب بنوبة مما أدى إلى وفاته في الحال“.

وتابعت بأن ”إدارة المستشفى تؤكد أهمية توخي الدقة والأمانة في نقل الأخبار لأنها غير مسؤولة عن وفاة الرجل (رحمه الله)، مبينة أن ”المتوفي لم يعرض نفسه على أي طبيب قبل حديثه للقناة التلفزيونية“.

وكان رجل كبير في السن، ظهر في برنامج تلفزيوني، وهو يتحدث بعصبية عن الخدمات المقدمة إلى المراجعين في مستشفى اليرموك، وسط بغداد، لكنه انهار بعد ذلك، وتوفي.