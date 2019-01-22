“الصحة العراقية” توضح حقيقة تسجيل 800 حالة سرطان شهريًّا في البصرة

نفت وزارة الصحة العراقية صحة ما تم نشره أخيرًا بشأن تسجيل 800 حالة إصابة بالسرطان شهريًّا في محافظة البصرة.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان أعلنت عن تسجيل 800 حالة إصابة بالسرطان شهريًّا في المحافظة التي تشهد ملوثات بيئية كثيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، يوم الثلاثاء، إن “معدل الإصابة بالسرطان في العراق يعد طبيعيًّا مقارنة بدول الجوار، وهو ضمن المعيار العالمي”، فيما شكك بالأرقام التي أعلنتها المفوضية.

وأشار البدر إلى أنَّ “أبرز الأسباب التي تودي إلى السرطان في المدينة: الملوثات النفطية”، داعيًا إلى “تدقيق الأرقام علميًّا وبعيدًا عن تسريبها عبر وسائل الإعلام بشكل عشوائي”.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في البصرة، الاثنين، تسجيل 800 إصابة بالسرطان شهريًّا في المحافظة، فيما اعتبرت تلك الأرقام “صادمة” في المدينة الغنية بالنفط.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي في بيان إنه تم “تسجيل ما لا يقل عن 800 إصابة بالسرطان شهريًّا في حقائق صادمة عن الواقع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا أن رئاسة الوزراء على علم بها.

وتشهد محافظة البصرة الجنوبية احتجاجاتٍ شعبية منذ تموز/ يوليو الماضي، تطوَّرت في بعض مراحلها إلى فوضى واقتحام لعدد من المقرّات الحزبية والسفارة الإيرانية، وذلك للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل.