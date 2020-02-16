مصرع مصري داخل مسجد بسبب جرعة هيروين زائدة (صور)

لقي شاب مصري في العقد الثالث من عمره مصرعه، مساء الأحد، داخل أحد المساجد بقرية نمرة البصل في مركز المحلة الكبرى بمحافظه الغربية.

وعثر أهالي القرية على جثة الشاب في دورات المياه بالمسجد، وأبلغوا على الفور الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى مقر الواقعة ونقلت الجثة إلى مستشفى المحلة العام.

وكشفت تحريات الأمن الأولية، عن أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 29 عاما، وتوفي جرّاء جرعة مخدرات زائدة من مخدر ”هيروين”.

وأمرت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المصرية التحقيق في الحادث، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة ودفنها.