مصر.. وفاة الفريق أحمد عبدالرحمن نصر بطل معركة المنصورة الجوية

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

توفي الفريق أحمد عبدالرحمن نصر أحد أبطال القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، وبطل معركة المنصورة الجوية، اليوم السبت. وتولى الفريق نصر قيادة القوات الجوية في الفترة من 1990 حتى عام 1996، ويعد من الشخصيات العسكرية الذين يتحدثون دائماً في ذكرى حرب أكتوبر كل عام. ومن المقرر تشيع الجثمان من مسجد المشير محمد حسين…