مصر.. وفاة الفريق أحمد عبدالرحمن نصر بطل معركة المنصورة الجوية

توفي الفريق أحمد عبدالرحمن نصر أحد أبطال القوات الجوية المصرية في حرب أكتوبر 1973، وبطل معركة المنصورة الجوية، اليوم السبت.
وتولى الفريق نصر قيادة القوات الجوية في الفترة من 1990 حتى عام 1996، ويعد من الشخصيات العسكرية الذين يتحدثون دائماً في ذكرى حرب أكتوبر كل عام.
ومن المقرر تشيع الجثمان من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالعاصمة المصرية القاهرة.
يذكر أن معركة المنصورة الجوية دارت بين مصر وإسرائيل في 14 أكتوبر 1973 ضمن جولات حرب أكتوبر 1973، حين سعت القوات الجوية الإسرائيلية لتدمير قواعد الطائرات الكبيرة بدلتا النيل في كل من طنطا، والمنصورة، والصالحية لكي تحصل على التفوق في المجال الجوي ، إلا أن تصدت لها الطائرات المصرية، وألحقت بها خسائر عدة ، وأصبح ذلك اليوم العيد السنوى للقوات الجوية المصرية.