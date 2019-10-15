مصر.. حسني مبارك يكشف تفاصيل جديدة عن حرب أكتوبر (فيديو)

كشف الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك لأول مرة، تفاصيل جديدة حول حرب أكتوبر 73 في مقطع فيديو نشر عبر قناة ”أرشيف مبارك“ على ”يوتيوب“، وهو الظهور الأول منذ تنحيه عن السلطة قبل 8 أعوام.

ووجه مبارك حديثه للشباب المصري قائلًا: ”يجب أن تعلموا مدى التضحيات التي قدّمها جيل أكتوبر حتى يمحو آثار الهزيمة، وتستعيد القوات المسلحة ثقتها في نفسها، ويستعيد الشباب ثقته في قواته المسلحة“.

وأوضح مبارك أن الرئيس الراحل أنور السادات، هو صاحب قرار الحرب، وكان يتميز بالشجاعة، مضيفًا أن حرب يونيو 67: ”لم تكن حربًا بمفهوم الحروب المعروفة، فهي حرب تم ضرب قواتنا خلالها دون سابق إنذار ومن دون خطة“.

وأشار إلى أنه قبل الحرب، وبالتحديد في ١٣ أيلول/سبتمبر، توجه السادات برفقة مبارك واللواء أحمد إسماعيل ومحمد علي فهمي إلى سوريا للاتفاق على موعد الحرب، مضيفًا ”لم يكن أحد يعلم بساعة الصفر سوى أنا والسادات فقط، وبعض الأشخاص، حيث كان الجميع يعلم أن هناك حربًا، لكن الميعاد كان مجهولًا للجميع خشية تسرب الخبر لإسرائيل فتستعد“.

وتحدث مبارك عن إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ، وهي معركة المنصورة، التي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 تشرين الأول/أكتوبر 1973، ودمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.